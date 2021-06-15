За первые полгода в Тульской области увеличилось количество налоговых преступлений

В январе – мае 2021 года на территории Тульской области зарегистрировано 6 217 преступных деяний, что на 895 больше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе за счет выявления правоохранительными органами области налоговых преступлений (72, это на 38,5% больше) и противоправных деяний, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (1 972, прирост – 126,1%).

На территории региона за указанный период уменьшилось на 17,4% количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (со 132 до 109), на 3,9% – число уголовно наказуемых деяний в сфере экономики (с 561 до 539), на 7,6% – количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника дохода (с 2 105 до 1 944).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности за 5 месяцев 2021 года показывает, что на 54,5% снизилось количество преступных деяний, связанных с нарушением Правил дорожного движения, повлекших смерть человека (с 44 до 20), на 33,6% – число противоправных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 648 до 430), на 11,1% – количество фактов уничтожения имущества путем поджога (с 27 до 24).

Отмечается снижение на 20,7% числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1 063 до 843).

Раскрываемость преступлений, совершенных на территории региона, составила 60,1%, что меньше аналогичного периода 2020 года (66,9%).

За январь – май 2021 года на территории области на 33,3% уменьшилось количество разбоев (с 18 до 12), на 32,8% снизились случаи неправомерного завладения транспортом (с 61 до 41), на 19,9% – число противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (со 136 до 109).

Материальный ущерб, причиненный от преступных посягательств, за анализируемый период составил 1,8 млрд руб.