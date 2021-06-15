Студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого перевели на дистанционку
Пока на неделю.
Студентов и сотрудников ТГПУ им.
Отмечается, что с 14 по 19 июня все мероприятия в рамках учебного процесса, весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации будут проходить в онлайн-формате в соответствии с расписанием.
Отметим, что ранее ряд в вузов в Москве также перешел на дистанционку из-за коронавируса.
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