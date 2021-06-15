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Студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого перевели на дистанционку

Студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого перевели на дистанционку

Пока на неделю.

Студентов и сотрудников ТГПУ им. Л. Н. Толстого перевели на дистанционный формат работы. Такое сообщение появилось на сайте вуза.

Отмечается, что с 14 по 19 июня все мероприятия в рамках учебного процесса, весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации будут проходить в онлайн-формате в соответствии с расписанием.

Отметим, что ранее ряд в вузов в Москве также перешел на дистанционку из-за коронавируса.

Сюжет: Коронавирус
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