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Квартиры, комната, дома: тульские приставы распродадут имущество должников

Квартиры, комната, дома: тульские приставы распродадут имущество должников

24 и 25 июня состоятся торги в виде аукциона по продаже арестованного имущества.

Тульское Управление Федеральной службы судебных приставов передает арестованное имущество в Росимущество, которое осуществляет процесс реализации данного имущества посредством торгов.

24.06.2021 года в 10.00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 19 млн 878 тыс. рублей (квартиры, комната, жилые дома, земельные участки).

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://www.tektorg.ru/ до 17.00 21.06.2021 г.

25.06.2021 г. в 11.00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 27 млн 240 тыс. рублей (квартиры, административное здание, земельные участки, нежилые здания).

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу арест.вэтп.рф до 13.00 21.06.2021 г.

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