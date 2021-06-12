Смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 24,7%. С января по апрель 2021 года в нашем регионе скончались 9 857 человек, в 2020-м за те же 4 месяца - 7 906 человек. Среди умерших с января по апрель - 17 малышей до года.
С начала года в Тульской области умерло 17 младенцев
По данным Росстата, с начала года смертность в регионе значительно выросла.
Опубликованы сведения о рождаемости и смертности за январь-апрель 2021 года. В Тульской области за 4 месяца рождаемость снизилась на 6% - в Тульской области родилось 3 276 человек.
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