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С начала года в Тульской области умерло 17 младенцев

С начала года в Тульской области умерло 17 младенцев

По данным Росстата, с начала года смертность в регионе значительно выросла.

Опубликованы сведения о рождаемости и смертности за январь-апрель 2021 года. В Тульской области за 4 месяца рождаемость снизилась на 6% - в Тульской области родилось 3 276 человек.

Смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 24,7%. С января по апрель 2021 года в нашем регионе скончались 9 857 человек, в 2020-м за те же 4 месяца - 7 906 человек. Среди умерших с января по апрель  - 17 малышей до года.

 

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