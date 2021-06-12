С начала года в Тульской области умерло 17 младенцев

По данным Росстата, с начала года смертность в регионе значительно выросла.

Опубликованы сведения о рождаемости и смертности за январь-апрель 2021 года. В Тульской области за 4 месяца рождаемость снизилась на 6% - в Тульской области родилось 3 276 человек.