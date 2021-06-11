В Туле прошёл чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Фото: пресс-служба УПФР по Тульской области

Тульский региональный союз пенсионеров вместе с отделением Пенсионного Фонда РФ провели девятый чемпионат области по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 28 человек, собрались, чтобы определить самого «продвинутого» компьютерного пользователя. Многие из них принимают участие в чемпионате не первый год, но были и те, кто впервые решил попробовать свои силы на турнире регионального уровня.

На торжественном открытии чемпионата выступил управляющий Отделением ПФР по Тульской области Николай Крайнев:

– В современном мире компьютерная грамотность для людей старшего поколения – это необходимость. Умение работать с компьютером открывает для них возможность получения различных государственных услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда, в режиме онлайн. Придет время, когда гражданину будет необходимо лишь нажать одну кнопку – дать свое согласие, и социальные услуги будут предоставлены автоматически. Нужно быть к этому готовыми.

В ходе соревнования участникам предстояло выполнить несколько заданий. Для успешного прохождения испытаний понадобились теоретические знания, навыки работы с офисными программами, умение отыскать нужную информацию в интернете и опыт работы со смартфоном.

Все пенсионеры достойно справились с испытаниями. По итогам трех туров жюри определило победителей соревнования:

1 место заняла Ирина Николаевна Стаханова (Щекинский район),

2 место – Елена Владимировна Шляхина (Щекинский район),

3 место – Татьяна Анатольевна Самохина (Тепло-Огаревский район).

Лучшие знатоки компьютерных технологий среди пенсионеров нашего региона представят Тульскую область на федеральном турнире, который состоится 1 июля в Москве.