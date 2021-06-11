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Общественный совет тульского УМВД поздравил детей с наступающим Днём России
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Общественный совет тульского УМВД поздравил детей с наступающим Днём России

Праздничное мероприятие состоялось в Центре образования № 52 в поселке Рассвет.

Накануне Дня России по инициативе председателя Общественного совета при УМВД России по Тульской области Игоря Крюкова на базе Центра образования № 52 имени В. В. Лапина для школьников был организован патриотический праздник. Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции МВД России «Каникулы с Общественным советом».

Зампредседателя Общественного совета Юрий Алёшин рассказал ребятам о предстоящей важной дате и отметил, что День России – это праздник, который символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости и закона. 

Юрий Алёшин поздравил детей с наступающим праздником, подчеркнув, что от каждого из них во многом зависит будущее страны, её роль в мировом сообществе и счастливая жизнь граждан. Общественный совет тульского УМВД подарил школьной библиотеке книги, а ребята получили сладкие презенты. Завершилось мероприятие флешмобом – ребята запустили в небо белые, синие и красные воздушные шары.

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вчера, в 22:44 0
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