Общественный совет тульского УМВД поздравил детей с наступающим Днём России

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Накануне Дня России по инициативе председателя Общественного совета при УМВД России по Тульской области Игоря Крюкова на базе Центра образования № 52 имени В. В. Лапина для школьников был организован патриотический праздник. Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции МВД России «Каникулы с Общественным советом».

Зампредседателя Общественного совета Юрий Алёшин рассказал ребятам о предстоящей важной дате и отметил, что День России – это праздник, который символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости и закона.

Юрий Алёшин поздравил детей с наступающим праздником, подчеркнув, что от каждого из них во многом зависит будущее страны, её роль в мировом сообществе и счастливая жизнь граждан. Общественный совет тульского УМВД подарил школьной библиотеке книги, а ребята получили сладкие презенты. Завершилось мероприятие флешмобом – ребята запустили в небо белые, синие и красные воздушные шары.