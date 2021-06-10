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В Мясново из-за коммунальной аварии по-прежнему нет воды

В Мясново из-за коммунальной аварии по-прежнему нет воды

Пошли уже вторые сутки.

Накануне днем в Туле в районе дома № 64 по ул. Верхняя Краснослободская произошла авария на самотечном канализационном коллекторе. Из-за этого по ряду адресов до сих пор нет воды.

В диспетчерской «Тулагорводоканала» сообщили, что восстановительные работы планируют завершить к позднему вечеру либо к завтрашнему утру.

Отметим, что авария случилась рядом с домом, где на днях внедорожник едва не ушел под землю из-за образовавшейся огромной ямы.

где раздадут воду

Из-за аварии жителям сегодня до 22.00 раздают воду по следующим адресам:

  • ул. Бунина, 3 (м-н «Пятерочка);
  • ул. Кабакова, 79 (м-н «Прогресс»);
  • ул. Санаторная, 9-б;
  • Одоевское шоссе, 30 (возле палатки «Ключ здоровья»).
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