В Мясново из-за коммунальной аварии по-прежнему нет воды

Накануне днем в Туле в районе дома № 64 по ул. Верхняя Краснослободская произошла авария на самотечном канализационном коллекторе. Из-за этого по ряду адресов до сих пор нет воды.

В диспетчерской «Тулагорводоканала» сообщили, что восстановительные работы планируют завершить к позднему вечеру либо к завтрашнему утру.

Отметим, что авария случилась рядом с домом, где на днях внедорожник едва не ушел под землю из-за образовавшейся огромной ямы.

где раздадут воду

Из-за аварии жителям сегодня до 22.00 раздают воду по следующим адресам: