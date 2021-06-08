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Врач расскажет тулякам, как распознать и предотвратить онкозаболевания кожи
Фото из архива Myslo.

Врач расскажет тулякам, как распознать и предотвратить онкозаболевания кожи

Пользователи «ВКонтакте» смогут задать интересующие их вопросы в прямом эфире.

В среду, 9 июня, в 13.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии минздрава Тульской области Наталья Руднева.

Вопросы можно оставить в личных сообщениях или задать во время трансляции.

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