В тульском ЦРД появился на свет 500-тысячный малыш

На празднике жители региона получили консультации медицинских специалистов, работников социальной сферы, психологов. На сцене выступили артисты, детские творческие и спортивные коллективы, для детей были организованы мастер-классы.

В Тульской области реализуется план «Демография», разработанный по поручению Алексея Дюмина.

Семьи имеют возможность получить не только финансовую поддержку, но и различные социальные услуги. Развиваются новые проекты, например, «Мой семейный центр». Строят детские сады и школы, появляются новые спортивные учреждения. Большое внимание уделено укреплению репродуктивного здоровья жителей.

По словам заместителя министра здравоохранения Михаила Малишевского, сегодня система родовспоможения региона демонстрирует достойные результаты: снизилась доля преждевременных родов, усилен мониторинг беременных из группы риска. Завершается строительство нового перинатального центра. Всё это будет способствовать сохранению здоровья женщин и благополучному сопровождению беременности и родов.

В рамках семейного праздника состоялось торжественное награждение семьи 500-тысячного ребенка, который появился на свет в родильном доме № 1 г. Тулы.

Счастливое событие произошло в семье Сергея и Юлии Пешковых: 18 мая у них родилась дочь Анастасия. Ольга Гремякова и Михаил Малишевский поздравили семью с прибавлением и вручили подарки.