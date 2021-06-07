В Туле работали «Охотники за привидениями»: гигантский зефирный человек прогулялся среди новостроек
Очередной шедевр тульского фотографа Владимира Терехова.
В реалистичной видеофантазии зефирный человек из «Охотников за привидениями» прогулялся по улицам нового жилого квартала. Но он ничего не успел разрушить: за ним прилетел красно-желтый ЗИЛ (прямо как из «Ночного дозора»!) с охотниками за привидениями. Короткий и милый ролик представил на суд общественности фотограф Владимир Терехов (инстаграм @mr.j1nx).
Владимир уже «запускал» в воздух маршрутку, принимал в гости десант из «Звездных войн», «ронял» спутник на Tesla. Ждем новинок!
Видео смотрите тут:
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