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В Туле работали «Охотники за привидениями»: гигантский зефирный человек прогулялся среди новостроек

В Туле работали «Охотники за привидениями»: гигантский зефирный человек прогулялся среди новостроек

Очередной шедевр тульского фотографа Владимира Терехова.

В реалистичной видеофантазии зефирный человек из «Охотников за привидениями» прогулялся по улицам нового жилого квартала. Но он ничего не успел разрушить: за ним прилетел красно-желтый ЗИЛ (прямо как из «Ночного дозора»!) с охотниками за привидениями. Короткий и милый ролик представил на суд общественности фотограф Владимир Терехов (инстаграм @mr.j1nx).
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:07 +6
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Тула
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