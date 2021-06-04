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В Туле пройдет конкурс красоты «Мисс Форум»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле пройдет конкурс красоты «Мисс Форум»

Участницами станут девушки-инженеры.

В рамках X Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2021», который пройдет в Тульской области с 25 июня по 5 июля, будет представлена обширная культурная программа.

В форуме примут участие около 1500 молодых представителей мирового инженерного сообщества из более чем 50 стран. Делегация Тульской области – 100 человек, в том числе молодые специалисты и инженеры крупных промышленных предприятий региона. Тульский государственный университет впервые представит свою команду на форуме. На мероприятии будет работать волонтерский корпус из 100 человек, сформированный из молодежи региона.

– Для нас большая честь принимать юбилейное событие в регионе. В рамках культурной программы запланированы мероприятия в том числе с региональной спецификой. Например, для участников пройдут мастер-классы по изготовлению тульского пряника и чеканке монет под руководством местных кузнецов. Девушки-инженеры смогут показать себя в конкурсе красоты и таланта «Мисс Форум», – отметил министр молодежной политики Алексей Давлетшин.

В этом году конкурс «Мисс Форум» пройдет в режиме офлайн. На площадке «Инженеров будущего» девушек ждут конкурсы дефиле и талантов, в конкурсе-визитке участницы представят себя как профессионалов.

Напомним, в 2020 году конкурс проходил в формате онлайн, финалисткой стала сотрудница ОА «КБП» Татьяна Морозова. Жюри выбрало ее из 300 участниц. На юбилейном форуме предприятие будут представлять семь девушек.

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