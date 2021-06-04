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В Тульской области будут производить полиэфирную смолу
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области будут производить полиэфирную смолу

Сумма инвестиций в новую промышленную площадку – около 300 млн рублей.

На ПМЭФ-2021 первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и гендиректор ООО «Полимерные технологии Узловая» Владимир Званцев подписали соглашение о строительстве в производства ненасыщенных полиэфирных смол.

Объем инвестиций составит около 300 млн рублей. Планируется создание до 100 новых рабочих мест. Новый завод сможет выпускать ежегодно более 6000 тонн продукции.

Расположение производства в Тульской области обеспечит широкую географию поставок – вплоть до Сибири и Дальнего Востока. В перспективе планируется выход на рынки стран ЕАЭС.

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вчера, в 20:38 0
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Место
Тульская областьУзловая
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