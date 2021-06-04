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В Щекинском районе осудят мошенника, обманувшего жителей шести регионов России

В Щекинском районе осудят мошенника, обманувшего жителей шести регионов России

Злоумышленник получил от 13 потерпевших почти четверть миллиона рублей.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в мошенничестве.

По информации пресс-службы ведомства, с сентября по декабрь прошлого года безработный рецидивист случайным образом набирал телефонные номера и, выдавая себя за родственника собеседников, просил срочно перевести ему деньги.

Получив от 13 потерпевших 239 тысяч рублей, мужчина распорядился ими по своему усмотрению. Жертвами обмана стали жители Тульской, Московской, Тверской, Оренбургской, Челябинской областей и Алтайского края. Мошенник находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

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вчера, в 21:28 +2
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Тульская областьЩекино
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