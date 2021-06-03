Тульские приставы продадут на аукционе квартиры и машины должников

Фото из архива Myslo.

Управление ФССП России по Тульской области сообщает о проведении аукционных торгов по продаже имущества должников. В четверг, 10 июня, они пройдут на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов – квартиры общей стоимостью более 11,5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются здесь до 15.00 8 июня. На этой же площадке аукцион пройдет 18 июня. Там будет распроданы автомобили и недвижимость на 3,5 млн рублей. Заявки принимаются на сайте до 14.00 14 июня.

Третий аукцион пройдет 18 июня – там продадут автомобили и земельный участок на 2,8 млн рублей. Оставить заявку можно тут не позднее 14 июня.