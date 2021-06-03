новости
новости
Регистрация
Тульские приставы продадут на аукционе квартиры и машины должников
Фото из архива Myslo.

Тульские приставы продадут на аукционе квартиры и машины должников

Торги состоятся 10, 16 и 18 июня на электронных площадках.

Управление ФССП России по Тульской области сообщает о проведении аукционных торгов по продаже имущества должников. В четверг, 10 июня, они пройдут на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов – квартиры общей стоимостью более 11,5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются здесь до 15.00 8 июня. На этой же площадке аукцион пройдет 18 июня. Там будет распроданы автомобили и недвижимость на 3,5 млн рублей. Заявки принимаются на сайте до 14.00 14 июня.

Третий аукцион пройдет 18 июня – там продадут автомобили и земельный участок на 2,8 млн рублей. Оставить заявку можно тут не позднее 14 июня.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
электронный аукционаукционные торгиУФССП России по Тульской областисудебные приставыпродажа имущества должников
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Богородицкий «город-театр» получил премию AD Design Award 2021
Богородицкий «город-театр» получил премию AD Design Award 2021
«Сушняк-2021»: туляки жалеют засохшие липы на пр. Ленина и в Музейном квартале
«Сушняк-2021»: туляки жалеют засохшие липы на пр. Ленина и в Музейном квартале
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.