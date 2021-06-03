Богородицкий «город-театр» получил премию AD Design Award 2021

Фото из архива Myslo.

Конкурентами Богородицка были проекты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект реновации Богородицка удостоен премии AD Design Award 2021, цель которой – рассказать о российских дизайнерах и архитекторах, которые успешно занимаются общественными интерьерами, а также отметить наиболее яркие работы в сфере дизайна и архитектуры общественных пространств.

Богородицкий «город-театр» получил большинство голосов в номинации «Городская среда». Его главными конкурентами были проекты Северного речного вокзала в Москве, парка на берегу Москвы-реки в Капотне, питерские «Никольские ряды» и пространство «Ангар».