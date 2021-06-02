В ремесленном дворе стартовал летний проект для детей «Каникулы в «Добродее»

1 июня в ремесленном дворе «Добродей» состоялся праздник «Каникулы в «Добродее», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Мальчишки и девчонки приняли участие в сказочной квест-игре, отыскивая ответы на его вопросы в тульской кузне и русской печке, на Добром подворье и в Аллее ремесел. Гостей фольклорного театра позабавил своими приключениями неутомимый герой народной кукольной комедии Петрушка, а специальная программа познакомила с традиционными играми и игрушками России — «калечиной-малечиной», кулачниками, плясуном и «волчками».

Многих привлек флешмоб «Рисуем мир без границ», который стал частью грандиозных событий Всемирного движения «Карта мира». Нарисовав и раскрасив ремесленников, их инструменты, изделия промыслов разных стран и народов, его участники создали свою карту мира — ремесленную — и узнали, что во всех уголках земли живут мастера, творцы и созидатели.

На игровых площадках состязались в старинные «закидушки» и «клюку», стреляли из гигантской рогатки в «Осадном тире», проявляли ловкость и смекалку, проходя лабиринт.

В течение всего праздника на ремесленных мастер-классах можно было сделать деревянную игрушку, выковать подкову или гвоздь, отчеканить монету или выгравировать свои инициалы на ложке, расписать филимоновскую игрушку. На Пряничной веранде желающие угостились чаем из жарового самовара и узнали секреты его купажирования. А в ретро-кинотеатре «Майский» тульские школьники посмотрели добрую комедию «Байкальские каникулы 2.0».

В этот день по приглашению Объединения центров развития культуры на празднике «Каникулы в «Добродее» и выставке «Большие гончары» побывали воспитанники Долматовского детского дома из Чернского района.

В «Больших гончарах» они смогли познакомиться с традиционным гончарным промыслом тульского края, увидели крынки, кувшины, масленки, печные трубы и рыболовные грузила, сделанные в гончарных слободах в первой половине ХХ века, а также коллекции тульской городской и филимоновской игрушек.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области специально приехали в Объединение центров развития культуры, чтобы встретиться со своими подопечными и вручить ребятам подарки.

Таким образом, с 1 июня стартует цикл мероприятий «Каникулы в «Добродее» для летних пришкольных лагерей, детских групп и семей с детьми. В течение всего лета мастера-добродеи будут знакомить посетителей с традициями тульских мастеров. Взрослые и дети смогут посетить ремесленные слободы двора — плотницкую, кузнечную, гончарную, текстильную, а также побывать в Кустарном антимузее и окунуться в бытовой мир наших предков конца XIX века.