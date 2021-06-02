ПХ «Лазаревское» ускорило модернизацию мясокомбината

В текущем году в это будет инвестировано более 30 млн рублей.

В крупнейшем племенном хозяйстве Тульской области, ООО «ПХ «Лазаревское», стартовала модернизация мясокомбината. На предприятии будет установлено современное оборудование, позволяющее расширить ассортимент, улучшить качество продукции и обеспечить полный контроль над производственными процессами.

В рамках собственной инвестиционной программы племенное хозяйство «Лазаревское» приступило к модернизации производства. Основные изменения коснутся мясокомбината, где будет установлено новое современное оборудование импортного и отечественного производства. В частности, уже в мае была приобретена вакуумная наполнительная машина (пр-во Германии), которая позволяет выпускать до 3000 кг колбас, сосисок и сарделек в час. Данная модель обеспечивает максимальную точность и скорость перекручивания продукции, а также дает самый точный вес для порционирования «грамм в грамм» даже самых небольших продуктов.

Помимо этого были закуплены автомат двойного клипсования (пр-во Германия) для создания колбасных цепочек и одиночных батонов и ваккумный куттер, предназначенный для тонкого измельчения всех сортов мяса и перемешивания его с добавочными компонентами под вакуумом при изготовлении всех видов колбас, сосисок и сарделек.

«Это оборудование позволит не только серьезно расширить ассортимент продукции нашего мясокомбината, но и обеспечить максимально точную информацию на маркировочных этикетках, как того требуют технические регламенты Таможенного союза», — говорит генеральный директор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская.

По ее словам, к модернизации производства на мясокомбинате планировали приступить в третьем квартале текущего года, но после внеочередной проверки ПХ «Лазаревское» Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, прошедшей в апреле и выявившей нарушения некоторых требований технических регламентов, было принято решение ускорить закупку нового оборудования.

«Мы оперативно выполнили все предписания Россельхознадзора и начали модернизацию. Думаю, наши покупатели по достоинству оценят новую линейку сосисок, сарделек и колбас, которая поступит на прилавки «Лазаревских лавок» уже в этом летнем сезоне», — отмечает Кристина Романовская.

Следующим шагом станет приобретение и установка инновационного детектора X-ray, который позволит осуществлять рентгеновский контроль продукции на наличие вкраплений, полностью исключая попадание инородных частиц, в том числе и малейших осколков костей, в наполнитель. Для этого детектор X-ray сканирует параметры каждой единицы товара на конвейере, обеспечивает контроль веса и сигнализирует при идентификации отклонений от нормы. Помимо этого детектор проверяет целостность продукции, контролирует уровень наполнения и отбраковывает поврежденные банки. Сканирование осуществляется в два этапа, что позволяет на 100% гарантировать чистоту и безопасность каждой единицы фасованного товара.

«Мы гордимся своей продукцией и всегда максимальное внимание уделяем ее качеству, поэтому готовы инвестировать в самые передовые разработки, которые позволят улучшить систему контроля за производственными процессами», — объясняет Кристина Романовская.

По ее словам, в текущем году в модернизацию мясокомбината будет вложено более 30 млн рублей.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области, в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия — свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 24 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудятся 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в Туле на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (пр. Ленина, 85).