Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер до 17 м/с
Будьте осторожны!
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в регионе ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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