Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер до 17 м/с

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в регионе ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре: