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В Туле установят фан-зону для просмотра матчей сборной России на Евро
Фото из архива Myslo.

В Туле установят фан-зону для просмотра матчей сборной России на Евро

Правда, где она будет расположена, пока неизвестно.

РФС объявляет о старте кампании «Играем за вас – 2». Во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в нескольких городах России установят фан-зоны. Они появятся в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Сочи, Ульяновске и в Туле.

Сообщается, что вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной.

Где именно в Туле появится фан-зона, пока неизвестно. Напомним, во время чемпионата мира – 2018 она была установлена возле Тульского кремля.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:30 0
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