Где тулякам 2 июня будут раздавать воду

Это связано с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе.

Масловско-Песоченский водозабор отвечает за водоснабжение части Привокзального, Центрального и Советского округов. С 8.00 2 июня до 8.00 3 июня там будут выполняться следующие работы:

замена вставки на бетонном водоводе Д-700 мм скважины 40,

замена вставки Д-700 мм в районе скважины 37,

замена вставки Д-700 мм на выпуске в районе скважины 30,

замена участка трубы Д=800 мм на территории НС Песоченская,

замена задвижки на выпуске Д=150 мм в камере в районе трассы «Москва-Крым»,

сварные работы на отводе Д=800 мм у камеры трассы «Москва-Крым».

В это время будет понижено давление воды в трёх районах областного центра. В ряде населённых пунктов Большой Тулы холодное водоснабжение будет полностью отключено.

Для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Напоминаем адреса.

Центральный территориальный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 10.00-12.00, 16.00-18.00 пр-т Ленина, д. 111 12.00-14.00, 18.00-20.00 пр-т Ленина, д. 135 14.00-16.00, 20.00-21.00 Городской переулок, д. 33-А – ул. Рязанская, д.32, к. 3

Привокзальный территориальный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 8.00-14.00 ул. Макаренко, д. 9-Б 14.00-21.00 пр-т Ленина, д. 126 (площадка возле детского сада ЦО № 58) 11.00 в/г. Берники

Кроме того, можно будет бесплатно получить питьевую воду в киоске рядом с домом № 131 по проспекту Ленина, с 9.00 до 20.00. В дошкольные, школьные и медицинские учреждения также будет организован подвоз воды.