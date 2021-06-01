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Где тулякам 2 июня будут раздавать воду

Где тулякам 2 июня будут раздавать воду

Это связано с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе.

Масловско-Песоченский водозабор отвечает за водоснабжение части Привокзального, Центрального и Советского округов. С 8.00 2 июня до 8.00 3 июня там будут выполняться следующие работы:

  • замена вставки на бетонном водоводе Д-700 мм скважины 40,
  • замена вставки Д-700 мм в районе скважины 37,
  • замена вставки Д-700 мм на выпуске в районе скважины 30,
  • замена участка трубы Д=800 мм на территории НС Песоченская,
  • замена задвижки на выпуске Д=150 мм в камере в районе трассы «Москва-Крым»,
  • сварные работы на отводе Д=800 мм у камеры трассы «Москва-Крым».

В это время будет понижено давление воды в трёх районах областного центра. В ряде населённых пунктов Большой Тулы холодное водоснабжение будет полностью отключено.

Для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Напоминаем адреса.

Центральный территориальный округ

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

10.00-12.00, 16.00-18.00

пр-т Ленина, д. 111

12.00-14.00, 18.00-20.00

пр-т Ленина, д. 135

14.00-16.00, 20.00-21.00

Городской переулок, д. 33-А – ул. Рязанская, д.32, к. 3

Привокзальный территориальный округ

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

8.00-14.00

ул. Макаренко, д. 9-Б

14.00-21.00

пр-т Ленина, д. 126 (площадка возле детского сада ЦО № 58)

11.00

в/г. Берники

Кроме того, можно будет бесплатно получить питьевую воду в киоске рядом с домом № 131 по проспекту Ленина, с 9.00 до 20.00. В дошкольные, школьные и медицинские учреждения также будет организован подвоз воды.

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