Где тулякам 2 июня будут раздавать воду
Это связано с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе.
Масловско-Песоченский водозабор отвечает за водоснабжение части Привокзального, Центрального и Советского округов. С 8.00 2 июня до 8.00 3 июня там будут выполняться следующие работы:
- замена вставки на бетонном водоводе Д-700 мм скважины 40,
- замена вставки Д-700 мм в районе скважины 37,
- замена вставки Д-700 мм на выпуске в районе скважины 30,
- замена участка трубы Д=800 мм на территории НС Песоченская,
- замена задвижки на выпуске Д=150 мм в камере в районе трассы «Москва-Крым»,
- сварные работы на отводе Д=800 мм у камеры трассы «Москва-Крым».
В это время будет понижено давление воды в трёх районах областного центра. В ряде населённых пунктов Большой Тулы холодное водоснабжение будет полностью отключено.
Для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Напоминаем адреса.
Центральный территориальный округ
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Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
10.00-12.00, 16.00-18.00
|
пр-т Ленина, д. 111
|
12.00-14.00, 18.00-20.00
|
пр-т Ленина, д. 135
|
14.00-16.00, 20.00-21.00
|
Городской переулок, д. 33-А – ул. Рязанская, д.32, к. 3
Привокзальный территориальный округ
|
Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
8.00-14.00
|
ул. Макаренко, д. 9-Б
|
14.00-21.00
|
пр-т Ленина, д. 126 (площадка возле детского сада ЦО № 58)
|
11.00
|
в/г. Берники
Кроме того, можно будет бесплатно получить питьевую воду в киоске рядом с домом № 131 по проспекту Ленина, с 9.00 до 20.00. В дошкольные, школьные и медицинские учреждения также будет организован подвоз воды.