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Соблюдают ли туляки скоростной режим и где чаще всего случаются ДТП: аналитика

Соблюдают ли туляки скоростной режим и где чаще всего случаются ДТП: аналитика

Специалисты ситуационного центра «Компас» представили результаты мониторинга дорожной обстановки с января по май текущего года.

Эксперты изучили интенсивность дорожного движения в центре Тулы и вывели несколько ключевых показателей. Например, исходя из результатов, ясно, что с наступлением весны туляки стали больше «лихачить» – количество превышений нештрафуемого порога скорости (80 км/ч) в центре Тулы растет.

Максимальная скорость была зафиксирована в апреле (почти 150 км/ч), а самое большое количество нарушений скоростного режима – в мае (чуть меньше 800).

Кроме того, аналитики определили самые аварийно опасные участки дорожно-транспортной сети города – «горячей» по числу происшествий стала ул. Советская.

В первом полугодии в регионе произошло 514 ДТП, в которых погибли 35 человек. Самый распространенный тип аварий – столкновение автомобилей. Далее следует наезд на пешехода, съезд с дороги и наезд на препятствие.

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