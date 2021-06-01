На аэродроме Клоково пройдёт фестиваль «Тульские крылья»

Фото: tulskiye-krilya.ru

Увидеть выступления авиамоделистов можно будет 26 и 27 июня.

Туляков приглашают поучаствовать и посетить ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья 2021», который состоится 26-27 июня на аэродроме Клоково. В этом году фестиваль посвящен двум круглым датам – 90-летию создания военно-транспортной авиации ВКС России и 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания Город-Герой.

В субботу, 26 июня, с 10.00 до 19.00 пройдут квалификационные и свободные полеты в трех зонах и составление летной программы на основной день фестиваля. В 22 часа начнутся ночные полеты. В этот день аэродром будет закрыт для зрителей.

27 июня, с 11.00 до 15.00 пройдёт основная летная программа, изюминкой которой станет «Бой на убой» – групповой воздушный бой на легких моделях самолетов. Зрителям предстоит выбрать пилота, которому достанется «Приз зрительских симпатий».