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В Туле прошли региональные соревнования по тайскому боксу

В Туле прошли региональные соревнования по тайскому боксу

В них приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов страны.

В оружейной столице состоялся открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по тайскому боксу. Побороться за призовые места приехали около 200 спортсменов из Тульской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Московской областей и Москвы.

Победителями стали воспитанники Тульской областной федерации Тайского бокса, спортивной школы «Восток», а также клубов «Хулиган», «Катана», «Спирит», «Варан».

Публикуем полный список победителей: Умар Атлиханов, Никита Свитнев, Полина Кузнецова, Анастасия Буслаева, Исмаил Мурадов, Денис Филей, Александр Савкин, Рустам Габилов, Алексей Ломов, Владислав Джомидава, Артём Мартиросян, Егор Жевлаков, Андрей Степанов, Ирина Зеленова Самсон Коломпар, Мухтадин Махмудов, Ярослав Иваненков, Никита Боргер, Муртузали Гаджиев, Мурад Гиясов, Парвин Бекиров, Павел Королев, Артём Абаджян, Антон Шапошников, Андрей Горбунов и Артемий Соколов.

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Соревнования по тайскому боксу в Туле, Фото: 1
Соревнования по тайскому боксу в Туле, Фото: 2
Соревнования по тайскому боксу в Туле, Фото: 3
Соревнования по тайскому боксу в Туле, Фото: 4
Соревнования по тайскому боксу в Туле, Фото: 5
Соревнования по тайскому боксу в Туле, Фото: 6
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