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В Тульском экзотариуме появилось потомство синеязыких сцинков
Фото Ильи Коршунова. Предоставлено Тульским экзотариумом.

В Тульском экзотариуме появилось потомство синеязыких сцинков

Пол детенышей пока неизвестен.

В ночь на субботу в Тульском экзотариуме появилось долгожданное потомство синеязыких сцинков. Беременность самки длилась 5 месяцев, на свет она произвела 10 детенышей.
 
Синеязыкие сцинки являются живородящими ящерицами, малыши с первого дня готовы вести самостоятельную жизнь.
 
 
Террариумное содержание подобных рептилий в России практикуется не так давно. Первые сцинки появились в Ленинградском зоопарке и в Тульском экзотариуме в 1995 году. Их разведением плотно занимались до 2010 года, после чего был сделан перерыв.
 
Пару лет назад в коллекции экзотариума появилась молодая самка синеязыкого сцинка, именно она и дала потомство в результате ссаживания с самцом.
 
 
Как рассказали в Тульском экзотариуме, были соблюдены все необходимые условия для удачного спаривания — проведена зимовка, соблюдены температурный режим и необходимая влажность.
 
Пол детенышей пока неизвестен. После того как они подрастут, его определят с помощью метода рентгеноскопии или морфометрически. Затем пять из них отправятся в другие зоопарки.
 
Синеязыкие сцинки являются долгожителями — в комфортных условиях они живут до 50 лет. Это одна из самых неприхотливых в еде ящериц, с удовольствием употребляющих как овощи, фрукты и зелень, так и животную пищу (насекомых, яйца, мелких животных). Нрав у сцинков террариумного содержания спокойный, они крайне редко проявляют агрессию по отношению к человеку.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 +5
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