В Тульском экзотариуме появилось потомство синеязыких сцинков

Фото Ильи Коршунова. Предоставлено Тульским экзотариумом.

В ночь на субботу в Тульском экзотариуме появилось долгожданное потомство синеязыких сцинков. Беременность самки длилась 5 месяцев, на свет она произвела 10 детенышей.

Синеязыкие сцинки являются живородящими ящерицами, малыши с первого дня готовы вести самостоятельную жизнь.

Террариумное содержание подобных рептилий в России практикуется не так давно. Первые сцинки появились в Ленинградском зоопарке и в Тульском экзотариуме в 1995 году. Их разведением плотно занимались до 2010 года, после чего был сделан перерыв.

Пару лет назад в коллекции экзотариума появилась молодая самка синеязыкого сцинка, именно она и дала потомство в результате ссаживания с самцом.

Как рассказали в Тульском экзотариуме, были соблюдены все необходимые условия для удачного спаривания — проведена зимовка, соблюдены температурный режим и необходимая влажность.

Пол детенышей пока неизвестен. После того как они подрастут, его определят с помощью метода рентгеноскопии или морфометрически. Затем пять из них отправятся в другие зоопарки.

Синеязыкие сцинки являются долгожителями — в комфортных условиях они живут до 50 лет. Это одна из самых неприхотливых в еде ящериц, с удовольствием употребляющих как овощи, фрукты и зелень, так и животную пищу (насекомых, яйца, мелких животных). Нрав у сцинков террариумного содержания спокойный, они крайне редко проявляют агрессию по отношению к человеку.