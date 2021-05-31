«Потому и страшно, потому и страшно»: группа Shortparis выступит в Туле

Развлечение – деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.

Индустрия развлечения – коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт – массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.

Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.

Shortparis – музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.