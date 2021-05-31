«Потому и страшно, потому и страшно»: группа Shortparis выступит в Туле
2 июня в клубе Backstage состоится концерт петербургской авант-панк-группы Shortparis. Начало в 19.00.
Развлечение – деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.
Индустрия развлечения – коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт – массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.
Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.
Shortparis – музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
-
Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00
Другие статьи по темам
Событие