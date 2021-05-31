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«Потому и страшно, потому и страшно»: группа Shortparis выступит в Туле

«Потому и страшно, потому и страшно»: группа Shortparis выступит в Туле

2 июня в клубе Backstage состоится концерт петербургской авант-панк-группы Shortparis. Начало в 19.00.

Развлечение – деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.
 

Индустрия развлечения – коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт – массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.
 
Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.
 
Shortparis – музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.

 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:44 −3
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