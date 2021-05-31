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Тульская таможня арестовала партию контрабандных балеток
Фото: пресс-служба Тульской таможни.

Тульская таможня арестовала партию контрабандных балеток

У владельца одного из городских магазинов изъяли 131 пару обуви.

Сотрудники Тульской таможни и регионального управления Роспотребнадзора провели контрольное мероприятие по соблюдению требований обязательной маркировки товаров.

В одном из магазинов одежды и обуви специалисты надзорных органов нашли 131 пару балеток и сланцев, не имеющих маркировки. Документов, подтверждающих законность ввоза товара, у владельца не оказалось. Партия обуви была арестована и изъята.

Тульская таможня напоминает: к товарам, ввоз и оборот которых без наличия обязательной маркировки запрещен, относятся одежда из меха, алкогольная и табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, автомобильные шины, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, а также фотоаппаратура.

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