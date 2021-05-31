Тульская таможня арестовала партию контрабандных балеток

Фото: пресс-служба Тульской таможни.

У владельца одного из городских магазинов изъяли 131 пару обуви.

Сотрудники Тульской таможни и регионального управления Роспотребнадзора провели контрольное мероприятие по соблюдению требований обязательной маркировки товаров.

В одном из магазинов одежды и обуви специалисты надзорных органов нашли 131 пару балеток и сланцев, не имеющих маркировки. Документов, подтверждающих законность ввоза товара, у владельца не оказалось. Партия обуви была арестована и изъята.

Тульская таможня напоминает: к товарам, ввоз и оборот которых без наличия обязательной маркировки запрещен, относятся одежда из меха, алкогольная и табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, автомобильные шины, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, а также фотоаппаратура.