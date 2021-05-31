В Тульской области подвели итоги голосования по проектам благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле состоялось заседание межведомственной комиссии по контролю и координации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На нем подвели итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.

В этом году голосование впервые проходило в онлайн-формате на единой федеральной платформе. Проголосовать можно было с 26 апреля по 30 мая. В голосовании участвовали десять городов с численностью населения более 20 тысяч человек: Алексин, Богородицк, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Тула, Узловая, Щекино.

Зампред областного правительства Элеонора Шевченко дала поручение главам муниципальных администраций разместить на своих сайтах протоколы выбора общественных пространств и до 1 ноября завершить все конкурсные процедуры.