Тульские велогонщики завоевали золото на Гран-при Санкт-Петербурга

Фото: instagram.com/marathontulateam.

Тульская команда Marathon-Tula участвует в Гран-при Санкт-Петербурга. Наши велогонщики стали лучшими в мужском командном спринте.

Даниил Комков, Павел Ростов, Александр Дубченко в финале победили команду Москвы (Евгений Бобраков, Алексей Семеха, Александр Васюхно, Сергей Таболин). В квалификации выступали Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Павел Ростов — 44,394 (третий результат).



Еще одна представительница тульской команды Серафима Гришина стала серебряным призером, выступив с Екатериной Роговой (Москва, УОР№ 2, «Динамо»), Алиной Лысенко, Полиной Ващенко (обе СШОР «Юность Москвы»).

Победили Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Яна Тыщенко (Москва). Третьими стали Екатерина Гниденко, Наталья Антонова, Анастасия Сухарева, выступавшие за Сестрорецк.