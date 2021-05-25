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В Туле начала работу выставка «Тульское качество-2021»

В Туле начала работу выставка «Тульское качество-2021»

Её открытие приурочено к неделе предпринимательства в Тульской области. Выставка продлится до конца июня.

В Туле открылась ежегодная выставка «Тульское качество», в рамках которой проходит традиционный конкурс «Лучшие товары и услуги Тульской области», победители которого примут участие в отборочном туре федеральной программы «100 лучших товаров России».

Организаторы выставки-конкурса «Тульское качество» – Союз «Тульская торгово-промышленная палата», ФБУ «Тульский ЦСМ», тульское региональное отделение «Союза машиностроителей России». Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области и администрации Тулы.

На протяжении вот уже более двух десятков лет выставка «Тульское качество» собирает на своей площадке лучшие региональные компании. О тульском качестве должен знать весь мир, считают организаторы выставки. Поэтому уже второй год подряд она проводится в гибридном формате – онлайн и оффлайн.

25 мая состоялся круглый стол «Цифровизация и искусственный интеллект в производственных процессах МСП и крупного бизнеса: опыт и перспективы», панельная онлайн-сессия «Инструменты поддержки тульских предприятий и бизнеса в 2021 году.

Помимо экспонентов выставки в мероприятиях примут участие представители профильных министерств региона, руководители ведущих предприятий и гости из столицы. Деловая часть также будет проходить онлайн. Трансляция для всех желающих будет идти здесь

Посетители сайта смогут посмотреть видеоролики об организациях, получить онлайн-консультацию, изучить полный каталог услуг и даже связаться с производителем заинтересовавшего его товара или услуги в любом удобном мессенджере или социальных сетях.

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