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«Накажи автохама»: горец на «Ладе Калине» прокатился по обочине и повернул на красный

«Накажи автохама»: горец на «Ладе Калине» прокатился по обочине и повернул на красный

Нарушение попало в объектив видеорегистратора на пересечении улиц Кутузова и Волкова.

Продолжаем публиковать ваши видео, присланные в рубрику «Накажи автохама». Сегодня её героем стал водитель «Лады Калины» с госномером: А844ОЕ15.

В понедельник, 24 мая, в 19.53, гость из Северной Осетии довольно бесцеремонно подъехал по обочине к перекрестку улиц Волкова и Кутузова и, не дожидаясь разрешающего сигнала светофора, повернул налево.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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