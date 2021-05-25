В миллионеры со школьной скамьи: партия «Новые люди» предложила новый подход к образованию

«Новые люди» считают предпринимательство базовым навыком, который нужно давать еще в школе.

Согласились с этим 82% опрошенных россиян, уверенные, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

Всероссийское исследование по заказу партии «Новые люди» в апреле этого года провел ВЦИОМ. Социологи изучали предпринимательскую активность среди молодых людей. В исследовании поучаствовали 1600 человек в возрасте от 12 до 60 лет.

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60% наших сограждан, как показало исследование, хотели бы открыть свое дело, 62% родителей — чтобы их дети занялись бизнесом. Такое стремление россиян, по мнению, генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, обусловлено стремлением к независимости, самореализации и высоким доходам.

При этом, как показывают исследования, россияне с открытием бизнеса не спешат. В первую очередь из-за, а административных барьеров, проблем в экономике и отношения государства к малому и среднему бизнесу.

«Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?», — отмечает Алексей Нечаев.

Как заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, экономический курс России должен опираться в первую очередь на кипучую энергию молодых бизнесменов. Но для этого предпринимательство должно превратиться в один из базовых навыков, которым человека обучают в школе, также, как и умение читать и писать.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — подчеркнул Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» не ограничивается одним лишь предложением изменить подход к образованию школьников. Фонд «Капитаны», созданный Алексеем Нечаевым, уже запустил в Москве и еще 12 регионах программу обучения молодых россиян основам предпринимательства. Этот проект «Новые люди» предлагают развивать на государственном уровне.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», — говорит Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова , руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

Идею развития центров школьного предпринимательства поддерживают и тульские предприниматели. Коренная тулячка, владелица бизнеса, вице-президент Первого профсоюза риэлторов России Людмила Герасимова считает введение в школьную программу знания о предпринимательстве — обязательным. Главное рассматривать это не как новаторство, а как текущую необходимость развития людей, страны и экономики России.

«Тогда молодые люди смогут реализовать себя, вместо того, чтобы отучиться в первом попавшемся вузе и превратиться просто в «винтик» какой-нибудь организации», — отметила она.