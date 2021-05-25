Туляков приглашают на четвертьфиналы Оружейной лиги КВН
Спешите забронировать билеты!
Стали известны даты четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН. Они состоятся 6, 13 и 20 июня в 17.00 в концертном зале Тульского государственного университета.
6 июня, в первой 1/4, сыграют такие команды:
- «АкваБатя», Москва
- «Юмор поневоле», Тула
- «За проезд передаём», Рязань
- «Гагарин, я вас любила», Москва
- «Академик РУДНев», Москва
- «Повар спрашивает», Москва
13 июня за место в полуфинале сразятся:
- «Любимая команда Льва Николаевича», Тула
- «В активном поиске», Тула
- «Окей», Раменское
- «Изменяя внутренний мир», Москва
- «Балдёж», Тула
- «Стратеги», Серпухов
20 июня выступят:
- «Серьёзные намерения», Санкт-Петербург
- «Иронька», Самара
- «Сборная ВГТУ», Воронеж
- «Сборная ТулГУ», Тула
- «Все проспали», Калуга
- «25-й кадр», Серпухов
Билеты бесплатные, их можно бронировать на все три игры у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.
Читайте также по теме:
Гран-при Оружейной лиги КВН выиграла команда Тульского УФСИН
Путевку на фестиваль «КиВиН-2021» получила тульская команда «Совершенно верно»
Кубок чемпиона Оружейной лиги КВН разделили две команды: фоторепортаж с финальной игры
Другие статьи по темам
Место
Прочее