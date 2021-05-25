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Туляков приглашают на четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

Туляков приглашают на четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

Спешите забронировать билеты!

Стали известны даты четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН. Они состоятся 6, 13 и 20 июня в 17.00 в концертном зале Тульского государственного университета.

6 июня, в первой 1/4, сыграют такие команды:

  • «АкваБатя», Москва
  • «Юмор поневоле», Тула
  • «За проезд передаём», Рязань
  • «Гагарин, я вас любила», Москва
  • «Академик РУДНев», Москва
  • «Повар спрашивает», Москва

13 июня за место в полуфинале сразятся:

  • «Любимая команда Льва Николаевича», Тула
  • «В активном поиске», Тула
  • «Окей», Раменское
  • «Изменяя внутренний мир», Москва
  • «Балдёж», Тула
  • «Стратеги», Серпухов

20 июня выступят:

  • «Серьёзные намерения», Санкт-Петербург
  • «Иронька», Самара
  • «Сборная ВГТУ», Воронеж
  • «Сборная ТулГУ», Тула
  • «Все проспали», Калуга
  • «25-й кадр», Серпухов

Билеты бесплатные, их можно бронировать на все три игры у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:38 0
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