Туляков приглашают на четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

Стали известны даты четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН. Они состоятся 6, 13 и 20 июня в 17.00 в концертном зале Тульского государственного университета.



6 июня, в первой 1/4, сыграют такие команды:

«АкваБатя», Москва

«Юмор поневоле», Тула

«За проезд передаём», Рязань

«Гагарин, я вас любила», Москва

«Академик РУДНев», Москва

«Повар спрашивает», Москва

13 июня за место в полуфинале сразятся:

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

«В активном поиске», Тула

«Окей», Раменское

«Изменяя внутренний мир», Москва

«Балдёж», Тула

«Стратеги», Серпухов

20 июня выступят:

«Серьёзные намерения», Санкт-Петербург

«Иронька», Самара

«Сборная ВГТУ», Воронеж

«Сборная ТулГУ», Тула

«Все проспали», Калуга

«25-й кадр», Серпухов

Билеты бесплатные, их можно бронировать на все три игры у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.

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