В Туле обсудили подготовку проекта Программы развития области до 2026 года

Глава региона отметил, что экономический блок правительства во взаимодействии с Тульской областной Думой совместно с экспертами и активными жителями работает над проектом Программы развития области до 2026 года.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев рассказал об основных целях и приоритетных направлениях развития области, которые нашли отражение в проекте Программы.

По его словам, у Программы семь стратегических направлений: «Люди», «Экология», «Ресурсы», «Знания», «Инфраструктура», «Коммуникации» и «Управление». В данный момент работа с экспертами по сбору предложений в Программу завершилась.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все предложенные мероприятия должны быть реализуемыми.

экономика

О том, что планируется сделать в сфере экономики, доложил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

В экономическом блоке Программы предусмотрены оптимизация и формирование новых инвестиционных продуктов, увеличение объема инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. Ключевые задачи, заложенные в программу: оптимизация налоговой нагрузки, цифровизация оказываемых услуг, предоставление льготного финансирования и развитие института самозанятых.

К 2026 году планируется на 20% нарастить число занятых в малом и среднем предпринимательстве, а также увеличить объем отгружаемой продукции и предоставления услуг до 536 млрд рублей.

Планируется стимулирование инвестиций путем налогово-инвестиционного вычета, заключения соглашений по защите и поощрению капиталовложений. Отдельный блок Программы — развитие особой экономической зоны «Узловая», строительство ее второй очереди.

По словам Григория Лаврухина, объем инвестиций в основной капитал к 2026 году может составить 1 050 млрд рублей накопительно.

В базовых индустриях акцент сделан на формирование четырех кластеров в нескольких отраслях и развитие частных промышленных индустриальных парков. Отдельный блок — цифровая трансформация промышленности в регионе.

К 2026 году выпуск промышленной продукции в регионе планируется увеличить до 1,2 трлн рублей, а объем гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса — до 20 млрд рублей.

В агропромышленном комплексе упор будет сделан на формирование новых инвестиционных проектов по глубоким переделам при производстве сельской продукции.

люди

Центральное место в Программе отведено улучшению демографической ситуации в регионе, повышению уровня и качества жизни граждан.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова подчеркнула, что одна из национальных целей страны до 2030 года — это сохранение здоровья и благополучия жителей. Среди основных направлений этой сферы в Программе обозначены: репродуктивное здоровье, занятость граждан, миграция, реализация проектов «Тульское долголетие», «Мои возможности», «Мой семейный центр».

Ольга Гремякова отметила, что в 2021—2026 гг. особое внимание будет уделено охране репродуктивного здоровья жителей региона, укреплению института семьи и повышению доступности комплексной социальной помощи для семей с детьми.

С 1 июня будет запущен проект «Мой семейный центр», цель которого — социальное сопровождение семей. К 2030 году в рамках проекта различными социальными услугами планируется охватить 43 тысячи семей.

Проект «Мои возможности» позволит до 2030 года создать условия для улучшения качества жизни и социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные цели демографической политики в соответствии с Программой: стабилизация численности населения, сокращение темпов падения рождаемости, создание условий для увеличения миграционного прироста населения, обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и др.

По направлению «Образование» в Программе уделено большое внимание повышению качества образования. Будут реализованы проекты «Профессиональная карьерная навигация», «Цифровая трансформация образования», «Семья и школа», «Моя малая Родина» и др.

здравоохранение

Об основных целях Программы в сфере здравоохранения доложил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

В регионе планируется: обеспечить 100-процентную доступность первичной медико-санитарной помощи, провести цифровизацию здравоохранения, добиться снижения общей и младенческой смертности, смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, реализовать программу «Медицинский помощник», устранить кадровый дефицит.

экология

Заместитель министра — директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин рассказал о решениях для улучшения экологической ситуации в регионе, предусмотренных в Программе.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в Программе предусмотрено: увеличить долю площади особо охраняемых природных территорий, сократить выбросы парниковых газов, продолжить совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидацию свалок, создание комплексной системы экологического мониторинга.

Для этого будут реализованы проекты: «Повышение сохранности экосистем», «Создание устойчивой системы обращения с ТКО», «Создание территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды».

Алексей Дюмин отметил, что Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам экологии. Учитывая важность этой проблемы именно для Тульской области, необходимо подготовить предложения, которые позволят улучшить экологическую ситуацию в регионе.

как обсуждают программу

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев рассказал о том, как выстроена работа по обсуждению предложений в Программу развития региона.

С февраля по март встречи экспертов и сбор предложений прошли во всех муниципальных образованиях региона. В мае подобные сессии состоялись в Туле. В них приняли участие около 1000 жителей города.

Создан специальный сайт — программа71.рф. На нем можно узнать, что такое Программа развития и как она формируется. Там же есть информация об итогах реализации Программы развития на 2016−2021 годы. В специальном разделе любой житель региона может внести свое предложение в новую Программу. На сегодня через сайт внесено 323 предложения, за них проголосовали уже более 46 000 человек.

В Тульском региональном отделении «Единой России» приняли решение предоставить для сбора предложений счетные участки предварительного голосования.

Они откроются 30 мая по всей Тульской области. По словам председателя Тульской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единой России», это обеспечит возможность принять участие в обсуждении Программы развития как можно большему числу людей.

Алексей Дюмин подчеркнул, что важно дать возможность высказаться всем неравнодушным, активным жителям региона. Он поблагодарил Николая Воробьева и партию «Единая Россия» за вовлеченность и попросил завершить работу над Программой развития в обозначенные сроки.