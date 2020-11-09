Кубок чемпиона Оружейной лиги КВН разделили две команды: фоторепортаж с финальной игры
КВНщики выдали мощную игру, пустив в ход весь арсенал своих шуток. Символично, что команды выступили в день рождения КВН – 8 ноября.
Итоги финала многих удивили. Жюри определило сразу два чемпиона Оружейной лиги. Ими стали команды Сборная города Егорьевска и «Задняя парта».
На втором месте — харизматичный Эдуард Янковский. Бронзовые призеры — «Любимая команда Льва Николаевича» и «АкваБатя». Четвертое место заняли ребята из коллектива «Изменяя внутренний мир».
Спасибо командам за классный сезон. Было здорово!
Владимир Кульков (команда «Задняя парта») поделился с Myslo эмоциями:
- В сезон мы шли с боевым настроем, на фестивале немного провалились, но с полуфинала начали показывать игру. Наверное, в начале сезона ни один участник команды не думал занять первое место с такими серьезными соперниками. Перед финальной битвой мы сильно волновались и очень хотели выиграть. Хотелось бы сказать спасибо нашему любимому зрителю за поддержку!
Многие говорят, нас ценят за то, что мы школьники, но это не правда, мы хотим тянуться за взрослыми.
Эдуард Янковский (команда «Имени Янковского») стал лучшим актером сезона:
- Оказался в Оружейной лиге совершенно случайно. Я параллельно играю в команде «Еще», но мне захотелось попробовать свои силы в одиночку. Всё получилось! Лучше всего мне удался полуфинал. Честно говоря, на финал настроение было приезжать и побеждать. Но накануне я выступал с командой «Еще» в Лиге Балтики в Санкт-Петербурге, готовился к двум играм одновременно. Мы стали чемпионами в Питере, я сел ночью в поезд и приехал в Тулу. С редакторами Оружейки всё это время работал дистанционно. Второго конкурса у меня не было часа два за игру.
Анастасия Пехтерева (команда Сборная города Егорьевска) стала лучшей актрисой сезона:
- Мы очень хотели выиграть эту лигу. У нас слезы радости! Думали, где бы так выступить, чтобы зал кричал «Молодцы». В Туле сбылась наша мечта! Разделить первое место с «Задней партой» не обидно, это талантливые дети и наши большие друзья.
Думаю, в следующем сезоне Оружейной лиги выступать не будем, но на какой-нибудь кубок обязательно приедем. Зритель нас здесь тепло принимает. Уже столько друзей за это время появилось. Не имеем права сюда не вернуться!
«Имени Янковского»
Сложно побеждать в городе, в котором немцы толпой облажались.
Алексей Панин прокомментировал ситуацию с Артемом Дзюбой: «Боже какооооой пустяк».
Я настолько недоверчивый человек, что сделал фейковый аккаунт на госуслугах.
«Задняя парта»
Сборная города Егорьевска:
- А я напоминаю, это наш певец Елисей Самоваров. Он как ковид, все женщины 65+ в зоне риска.