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Кубок чемпиона Оружейной лиги КВН разделили две команды: фоторепортаж с финальной игры

Кубок чемпиона Оружейной лиги КВН разделили две команды: фоторепортаж с финальной игры

КВНщики выдали мощную игру, пустив в ход весь арсенал своих шуток. Символично, что команды выступили в день рождения КВН – 8 ноября.

Пока в США выбирали президента, на выходных по-настоящему жарко было именно в Туле, ведь в это воскресенье прошел финал Оружейной лиги КВН. Возможно, сам Трамп позавидовал бы итогу, потому как победителями стали сразу две команды. Но об этом чуть позже.
 
 
За звание чемпиона Оружейной лиги боролись шесть команд: «Имени Янковского» (Мурманск, Санкт-Петербург), «Задняя парта» (лицей № 2, Тула), «Изменяя внутренний мир» (Москва), «Любимая команда Льва Николаевича» (Сбербанк, Тула), «АкваБатя» (Ивановская область), «Сборная города Егорьевска» (Егорьевск). На финал по разным причинам не смогли приехать коллективы «Макинтош» и «Ещё».
 
 
Команды ждали три конкурса: приветствие, разминка и фристайл.
 
Кроме остроумных шуток, КВНщики подготовили для зрителей ряд сюрпризов — на сцене было много интересных людей. Почти все команды взяли кого-то себе в помощники. Так, у Егорьевска выступил участник кастинга на шоу «Танцы» на ТНТ Илья Сергеев, а Сбербанк и вовсе пригласил звездного КВНщика — фронтмена команды Высшей лиги «Наполеон Динамит» Александра Бурдашева.
 
 
Во время разминки на сцене засветился и вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов. Его задачей было завершить фразы КВНщиков цитатой «А я тут не причем». Надо сказать, команды тут душу отвели:).
 
 
Сбербанк: — «Арсенал» что-то так хорошо играть начал…
Михаил: — А я тут не причем.
 
Егорьевск: — Видел видео с Дзюбой?
Михаил: — А я тут не причем.
 
«АкваБатя», «Имени Янковского» и «Задняя парта» местами выступали просто на разрыв. Классно смотрелись и ребята из Егорьевска, которые для приветствия пригласили туляка Илью Сергеева. Илья вместе с партнершей Алёной Гевель выступил на кастинге в шоу «Танцы», но девушка прошла дальше, а он нет. И танцор решил доказать, что может выступать без Алёны.
 
 
В финальных выступлениях «Любимая команда Льва Николаевича», «Задняя парта» и Сборная Егорьевска объявили, что это их последнее участие в Оружейной лиге. Зал всех поддержал, а особенно тепло попрощался с КВНщиками из Егорьевска. В едином порыве зрители проскандировали «Молодцы!» Не удивительно, ведь за три года КВНщики полюбились тулякам. Кажется, ребята совсем не ожидали такой реакции и расчувствовались.
 
 

Итоги финала многих удивили. Жюри определило сразу два чемпиона Оружейной лиги. Ими стали команды Сборная города Егорьевска и «Задняя парта».

На втором месте — харизматичный Эдуард Янковский. Бронзовые призеры — «Любимая команда Льва Николаевича» и «АкваБатя». Четвертое место заняли ребята из коллектива «Изменяя внутренний мир».

Спасибо командам за классный сезон. Было здорово!

 

Владимир Кульков (команда «Задняя парта») поделился с Myslo эмоциями:

- В сезон мы шли с боевым настроем, на фестивале немного провалились, но с полуфинала начали показывать игру. Наверное, в начале сезона ни один участник команды не думал занять первое место с такими серьезными соперниками. Перед финальной битвой мы сильно волновались и очень хотели выиграть. Хотелось бы сказать спасибо нашему любимому зрителю за поддержку!

Многие говорят, нас ценят за то, что мы школьники, но это не правда, мы хотим тянуться за взрослыми.

Эдуард Янковский (команда «Имени Янковского») стал лучшим актером сезона:

- Оказался в Оружейной лиге совершенно случайно. Я параллельно играю в команде «Еще», но мне захотелось попробовать свои силы в одиночку. Всё получилось! Лучше всего мне удался полуфинал. Честно говоря, на финал настроение было приезжать и побеждать. Но накануне я выступал с командой «Еще» в Лиге Балтики в Санкт-Петербурге, готовился к двум играм одновременно. Мы стали чемпионами в Питере, я сел ночью в поезд и приехал в Тулу. С редакторами Оружейки всё это время работал дистанционно. Второго конкурса у меня не было часа два за игру.

Анастасия Пехтерева (команда Сборная города Егорьевска) стала лучшей актрисой сезона:

- Мы очень хотели выиграть эту лигу. У нас слезы радости! Думали, где бы так выступить, чтобы зал кричал «Молодцы». В Туле сбылась наша мечта! Разделить первое место с «Задней партой» не обидно, это талантливые дети и наши большие друзья.

Думаю, в следующем сезоне Оружейной лиги выступать не будем, но на какой-нибудь кубок обязательно приедем. Зритель нас здесь тепло принимает. Уже столько друзей за это время появилось. Не имеем права сюда не вернуться!

лучшие шутки

«Имени Янковского»

Сложно побеждать в городе, в котором немцы толпой облажались.

Алексей Панин прокомментировал ситуацию с Артемом Дзюбой: «Боже какооооой пустяк».

Я настолько недоверчивый человек, что сделал фейковый аккаунт на госуслугах.

«Задняя парта»

«У нас в технаре все прилично! Ни одна девочка не пьёт!
Это потому что они кормящие!»
 
Екатерина, мы с вами идеальная пара, Вы — большой чиновник, я — учусь в 9 классе. Между нами такая социальная дистанция.
 
«Любимая команда Льва Николаевича»
 
Начальник Сбербанка: «Ездил вербовать тюремщиков в сотрудники. Ребята получше сотрудников там методичку отрабатывают».
 
«АкваБатя»
 
Лёха так волновался перед финалом, что спал стоя.
«Мне просто гимн России снился!»
 
Ох, как хочется женское тело потрогать… Может, пол сменить?

 

Сборная города Егорьевска:

- А я напоминаю, это наш певец Елисей Самоваров. Он как ковид, все женщины 65+ в зоне риска.

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Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 43
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 44
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 45
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 46
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 47
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 48
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 49
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Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 54
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Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 62
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 63
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 64
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 65
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 66
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Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 253
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 254
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 255
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 256
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 257
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 258
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 259
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 260
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 261
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 262
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 263
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 264
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 265
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 266
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 267
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 268
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 269
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 270
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 271
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 272
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 273
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 274
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 275
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 276
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 277
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 278
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 279
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 280
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 281
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 282
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 283
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 284
Финал Оружейной лиги КВН-2020, Фото: 285
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Авторы: Владимир Сундуков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:50 +2
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