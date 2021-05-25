Туляки пожаловались губернатору, что возле «Линии» перестали останавливаться рейсовые автобусы
Этот вопрос разбирали на оперативном заседании правительства.
Жители пожаловались губернатору, что рейсовые автобусы перестали останавливаться на остановке возле гипермаркета «Линия» на Новомосковском шоссе.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил, что эта остановка не внесена в реестр межмуниципальных маршрутов общественного транспорта. 26 мая на заседании комиссии будет рассмотрен вопрос включения ее в пять маршрутов Киреевского направления.
С 1 июня проблема будет решена.
- В мой адрес поступает много вопросов, связанных с транспортным обслуживаем жителей области. Необходимо провести отдельное совещание по этим вопросам, – отметил глава региона Алексей Дюмин.
Губернатор заявил, что в Туле увеличивается туристический поток. В связи с этим для повышения привлекательности города Алексей Дюмин поручил главе администрации Дмитрию Миляеву подготовить предложения по замене и обновлению остановочных павильонов в городе.