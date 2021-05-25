Туляки пожаловались губернатору, что возле «Линии» перестали останавливаться рейсовые автобусы

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Жители пожаловались губернатору, что рейсовые автобусы перестали останавливаться на остановке возле гипермаркета «Линия» на Новомосковском шоссе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил, что эта остановка не внесена в реестр межмуниципальных маршрутов общественного транспорта. 26 мая на заседании комиссии будет рассмотрен вопрос включения ее в пять маршрутов Киреевского направления.

С 1 июня проблема будет решена.

- В мой адрес поступает много вопросов, связанных с транспортным обслуживаем жителей области. Необходимо провести отдельное совещание по этим вопросам, – отметил глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор заявил, что в Туле увеличивается туристический поток. В связи с этим для повышения привлекательности города Алексей Дюмин поручил главе администрации Дмитрию Миляеву подготовить предложения по замене и обновлению остановочных павильонов в городе.