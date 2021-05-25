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В Тульском кремле открылась Межрегиональная книжная ярмарка «Тула православная»

В Тульском кремле открылась Межрегиональная книжная ярмарка «Тула православная»

24 мая в атриуме Тульского кремля состоялось открытие XI Межрегиональной книжной выставки-ярмарки ко Дню славянской письменности и культуры.

Свою продукцию на выставке представляют более 20 издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы.

В программе мероприятия:
 
  • встреча с известным православным исследователем, общественным деятелем, писателем Александром Дворкиным;
  • епархиальный конкурс художественного слова «В начале было Слово…»;
  • конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула Православная»;
  • епархиальный конкурс «Православная книга своими руками»;
  • фестиваль Воскресных школ Тульской митрополии «Любовью и единением спасемся».
На выставке представлены святыни — мощи блаженной Матроны и икона Божией Матери «Взыскание погибших».
 
 
Напомним, в эти дни проходит благотворительная акция «Белый цветок». 29 мая ее участников приглашают на молебен в храме имени Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии Успенского собора Тульского кремля.

Выставка-ярмарка продлится до 30 мая.
 
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