В Тульском кремле открылась Межрегиональная книжная ярмарка «Тула православная»

Свою продукцию на выставке представляют более 20 издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы.



В программе мероприятия:

встреча с известным православным исследователем, общественным деятелем, писателем Александром Дворкиным;

епархиальный конкурс художественного слова «В начале было Слово…»;

конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула Православная»;

епархиальный конкурс «Православная книга своими руками»;

фестиваль Воскресных школ Тульской митрополии «Любовью и единением спасемся».

На выставке представлены святыни — мощи блаженной Матроны и икона Божией Матери «Взыскание погибших».



Напомним, в эти дни проходит благотворительная акция «Белый цветок». 29 мая ее участников приглашают на молебен в храме имени Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии Успенского собора Тульского кремля.



Выставка-ярмарка продлится до 30 мая.