За неделю в Тульской области скончались 39 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 34 до 95 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 18 по 24 мая в Тульской области зарегистрировано 383 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов. В Арсеньевском, Тепло-Огаревском районах и рабочем поселке Новогуровский случаев COVID-19 не зафиксировано.

Всего с начала эпидемии 39 760 жителей Тульской области заболели ковидом.

За минувшую неделю 358 человек выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 37 287 человек.

Подтвержден летальный исход 39 пациентов в возрасте от 34 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 1999 человек.