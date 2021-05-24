«Ждем Теслу»: представитель губернатора Тульской области пригласила к нам Илона Маска

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Уполномоченный представитель губернатора Тульской области Надежда Школкина пригласила Илона Маска в наш регион. Такой пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

- Илон Маск заявил, что Тесла скоро приходит в Россию. Уверена, что лучшего места, чем Тульская область, для современных предприятий не найти. Илон, ждем вас в гости на земле мастеров! Гостеприимство и талантливых работников гарантирую.

Напомним, несколько дней назад основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на просветительском марафоне «Новое знание». Он заявил, что его компания Tesla может официально выйти на российский рынок.

- Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе, — заявил изобретатель.