В плехановском таборе «Тулагорводоканал» нашёл две незаконные врезки

Фото: пресс-служба АО "Тулагорводоканал"

Дома были отключены от централизованного водопровода.

Специалисты «Тулагорводоканала» проводят работу с потребителями, имеющими задолженность за услуги водоснабжения. Крайняя мера, применяемая к неплательщикам – приостановление подачи холодного водоснабжения и водоотведения.

Сотрудники предприятия выявляют несанкционированные подключения, производят отключения, составляют акты о выявленных нарушениях для дальнейшего взыскания убытков.

В мае текущего года в поселке Плеханово было выявлено два самовольно подключенных домовладения. Их отключили от водопровода. Также была отрезана одна самодельная водоразборная колонка.