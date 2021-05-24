Фото: пресс-служба АО "Тулагорводоканал"
В плехановском таборе «Тулагорводоканал» нашёл две незаконные врезки
Дома были отключены от централизованного водопровода.
Специалисты «Тулагорводоканала» проводят работу с потребителями, имеющими задолженность за услуги водоснабжения. Крайняя мера, применяемая к неплательщикам – приостановление подачи холодного водоснабжения и водоотведения.
Сотрудники предприятия выявляют несанкционированные подключения, производят отключения, составляют акты о выявленных нарушениях для дальнейшего взыскания убытков.
В мае текущего года в поселке Плеханово было выявлено два самовольно подключенных домовладения. Их отключили от водопровода. Также была отрезана одна самодельная водоразборная колонка.
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