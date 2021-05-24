новости
новости
Регистрация
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Победы

Самые «убитые» дороги Тулы: улица Победы

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

Сегодня к нам обратился житель Центрального округа Александр Жуков:

- В городе Тула есть улица Победы, ремонт там. похоже, был в 1945 году и всё. Сейчас там можно проехать нормально только на Т-34, - пишет туляк.

 

 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
Яму на дороге в Мясново «залатали» кирпичами и веточкой
Жизнь Тулы и области
Яму на дороге в Мясново «залатали» кирпичами и веточкой
6 мая, в 18:18, 89 2273 4
Самые «убитые» дороги Тулы: где дорожники не успели залатать ямы до 1 мая?
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: где дорожники не успели залатать ямы до 1 мая?
4 мая, в 18:40, 76 2058 4
Двор на улице Макаренко: «Сил нет уже на это смотреть!»
Жизнь Тулы и области
Двор на улице Макаренко: «Сил нет уже на это смотреть!»
22 апреля, в 16:45, 29 2021 3
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!»
Жизнь Тулы и области
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!»
21 апреля, в 14:20, 21 2486 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:10 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаямыубитые дорогисамые убитые дороги Тулы
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике: фоторепортаж
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике: фоторепортаж
Сотрудники Тульского патронного завода заняли призовые места в соревнованиях по Северной ходьбе
Сотрудники Тульского патронного завода заняли призовые места в соревнованиях по Северной ходьбе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.