Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике: фоторепортаж

Фото Максима Котенева.

Соревнования состоялись в прошлые выходные в «Новом поколении».

На турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР И. В. Зайцевой , съехались 350 спортсменок из Москвы, Казани, Орла, Курска, Калуги, Тулы, Щекино, Новомосковска, Видного, Домодедово, Плавска, Богородицка, Одинцово, Дмитрова.

Организатором выступил тульский Центр художественной гимнастики «Династия» при поддержке министерства спорта Тульской области и региональной Федерации художественной гимнастики.

По словам директора центра Дины Сафоновой, турнир такого масштаба они проводят впервые. В Тулу приехали сильнейшие гимнастки страны. Наши, тульские, спортсменки достойно выступили и получили колоссальный опыт.

Организаторы благодарят спонсоров и партнеров турнира за помощь в проведении турнира.

Соревнования были квалификационные, «художницы» могли выполнить спортивные разряды.

Главным судьей выступила заслуженный тренер России, президент Федерации художественной гимнастики Лидия Зайцева. Она отметила, что организация турнира была на высшем уровне.

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