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Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике: фоторепортаж
Фото Максима Котенева.

Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике: фоторепортаж

Соревнования состоялись в прошлые выходные в «Новом поколении».

На турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР И. В. Зайцевой, съехались 350 спортсменок из Москвы, Казани, Орла, Курска, Калуги, Тулы, Щекино, Новомосковска, Видного, Домодедово, Плавска, Богородицка, Одинцово, Дмитрова.

Организатором выступил тульский Центр художественной гимнастики «Династия» при поддержке министерства спорта Тульской области и региональной Федерации художественной гимнастики.

По словам директора центра Дины Сафоновой, турнир такого масштаба они проводят впервые. В Тулу приехали сильнейшие гимнастки страны. Наши, тульские, спортсменки достойно выступили и получили колоссальный опыт.

Организаторы благодарят спонсоров и партнеров турнира за помощь в проведении турнира.

Соревнования были квалификационные, «художницы» могли выполнить спортивные разряды.

Главным судьей выступила заслуженный тренер России, президент Федерации художественной гимнастики Лидия Зайцева. Она отметила, что организация турнира была на высшем уровне.

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Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 1
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 2
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 3
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 4
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 5
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 6
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 7
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 8
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 9
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 10
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 11
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 12
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 13
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 14
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 15
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 16
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 17
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 18
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 19
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 20
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 21
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 22
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 23
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 24
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 25
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 26
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 27
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 28
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 29
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 30
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 31
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 32
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 33
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 34
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 35
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 36
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 37
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 38
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 39
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 40
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 41
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 42
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 43
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 44
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 45
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 46
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 47
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 48
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 49
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 50
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 51
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 52
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 53
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 54
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 55
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 56
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 57
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 58
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 59
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 60
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 61
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 62
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 63
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 64
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 65
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 66
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 67
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 68
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 69
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 70
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 71
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 72
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 73
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 74
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 75
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 76
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 77
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 78
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 79
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 80
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 81
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 82
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 83
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 84
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 85
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 86
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 87
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 88
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 89
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 90
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 91
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 92
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 93
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 94
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 95
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 96
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 97
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 98
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 99
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 100
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 101
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 102
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 103
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 104
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 105
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 106
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 107
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 108
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 109
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 110
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 111
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 112
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 113
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 114
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 115
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 116
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 117
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 118
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 119
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 120
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 121
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 122
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Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 124
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 125
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 126
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 127
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 128
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 129
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Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 131
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Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 133
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 134
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 135
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 136
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 137
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 138
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 139
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 140
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 141
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 142
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 143
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 144
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 145
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 146
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 147
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 148
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 149
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 150
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 151
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 152
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 153
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 154
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 155
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 156
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 157
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 158
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 159
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 160
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 161
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 162
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 163
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 164
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 165
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 166
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 167
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 168
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 169
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 170
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 171
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 172
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 173
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 174
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 175
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 176
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 177
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 178
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 179
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 180
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 181
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 182
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 183
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 184
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 185
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 186
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 187
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 188
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 189
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 190
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 191
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 192
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 193
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Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 197
Тула провела крупный турнир по художественной гимнастике, Фото: 198
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:30 +5
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