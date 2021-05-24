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Сотрудники Тульского патронного завода заняли призовые места в соревнованиях по Северной ходьбе

Сотрудники Тульского патронного завода заняли призовые места в соревнованиях по Северной ходьбе

Сотрудники ТПЗ второй год занимают призовые места в областном чемпионате по северной ходьбе.

Самойлов Александр занял 1 место, в абсолютном зачете команда завода заняла третье место, а в своих группах первое и второе место заняли Самойлов Александр и Смирнов Евгений соответственно.

Региональные соревнования проводятся не первый год и нацелены на привлечение к активным занятиям физкультурой и спортом сотрудников производств. Северная ходьба выбрана как один из самых доступных видов спорта. В 2020 году команды АО «Тульский патронный завод» уже участвовали в соревнованиях по спортивному туризму – тогда от предприятия участвовали целых 4 команды и тоже заняли призовые 1е и 3е места.

«Коллективу очень понравилась прошлогодняя инициатива с соревнованиями по скандинавской ходьбе и многие, кто участвовал в подготовке, продолжили заниматься самостоятельно. На заводе всегда поощряется коллективная внерабочая активность, особенно спортивная, поэтому, когда объявили соревнования этого года, команды собрались очень быстро. Я искренне поздравляю всех участников, надеюсь таких достижений у нашего коллектива будет с каждым годом все больше!» – прокомментировал Константин Куликов, директор АО «Тульский патронный завод».

Соревнования организованы Тульским региональным отделением федерации северной ходьбы при поддержке министерства спорта Тульской области и федерации спортивного туризма Тульской области.

Справка

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из мировых производителей патронов стрелкового оружия. В настоящее время АО «ТПЗ» – ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешние рынки. АО «ТПЗ» является членом ОООР «Союз машиностроителей России».

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий. На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.

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