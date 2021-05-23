новости
новости
Регистрация
В Донском сын украл у отца стиральную машину, электродуховку и посуду

В Донском сын украл у отца стиральную машину, электродуховку и посуду

Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции с заявлением обратился 59-летний местный житель. Потерпевший пояснил, что из его дома по месту жительства совершена кража стиральной машины, электродуховки и посуды. Кроме того, из гаража, расположенного на территории домовладения, совершена кража изделий из металла. Сумма ущерба составила 142 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя. При проверке информации, версия подтвержилась. Вором оказался нигде не работающий и ранее судимый 29-летний сын заявителя. Он вынес имущество, когда отца не было дома. Подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отделе МВД России по г. Донскому по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:36 +5
Другие статьи по темам
Событие
Кражасын обокрал отца
Место
ДонскойТульская область
Прочее
УМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова
В Туле назвали победителей XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова
Яма размером с ГАзель: сотрудники Тулагорводоканала приступили к ликвидации аварии
Яма размером с ГАзель: сотрудники Тулагорводоканала приступили к ликвидации аварии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.