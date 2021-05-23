В Донском сын украл у отца стиральную машину, электродуховку и посуду

В дежурную часть полиции с заявлением обратился 59-летний местный житель. Потерпевший пояснил, что из его дома по месту жительства совершена кража стиральной машины, электродуховки и посуды. Кроме того, из гаража, расположенного на территории домовладения, совершена кража изделий из металла. Сумма ущерба составила 142 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя. При проверке информации, версия подтвержилась. Вором оказался нигде не работающий и ранее судимый 29-летний сын заявителя. Он вынес имущество, когда отца не было дома. Подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отделе МВД России по г. Донскому по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».