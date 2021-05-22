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Председатель тульского комитета ЗАГС в 2020 году заработала чуть больше 2,5 млн рублей

Председатель тульского комитета ЗАГС в 2020 году заработала чуть больше 2,5 млн рублей

В собственности у Елены Донец имеется квартира.

Председатель комитета ЗАГС Елена Донец опубликовала сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-й год.

В прошлом году Елена Валериевна заработала 2 672 826 рублей. В собственности у нее имеется квартира на 45,8 кв. м. и 1/4 доли в квартире на 80,5 кв. м. В пользовании у Донец служебная квартира на 54,1 кв. м. 

Супруг председателя комитета в прошлом году заработал 2 635 433 рублей. Он владеет машиной КИА Sportage, 2020 года. Чтобы приобрести данный автомобиль он продал легковушку и квартиру. В собственности у него имеется земельный участок под ИЖС, гараж и квартира на 40,8 кв. м.

Отметим, что несовершеннолетний ребенок четы Донец за прошлый год заработал 812 500 рублей. В собственности у него квартира на 54,1 кв.м. 

Сюжет: Декларации -2020
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