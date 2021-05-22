Туляк выиграл турнир по вольной борьбе

Вчера, 21 мая, в Москве состоялся открытый турнир по вольной борьбе.

Соревнования выиграл тульский шестиклассник Степан Гордеев. Ученик центра образования №58 занимается вольной борьбой с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области.

Отметим, что Степан является неоднократным победителем и призером региональных, всероссийских и международных турниров.