Туляк выиграл турнир по вольной борьбе
Соревнования проходили в столице нашей Родины.
Вчера, 21 мая, в Москве состоялся открытый турнир по вольной борьбе.
Соревнования выиграл тульский шестиклассник Степан Гордеев. Ученик центра образования №58 занимается вольной борьбой с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области.
Отметим, что Степан является неоднократным победителем и призером региональных, всероссийских и международных турниров.
Другие статьи по темам
В Туле подросток опубликовал сообщение о готовящемся нападении на школу
20 мая, в 14:06, 97 7497 0
На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины
вчера, в 09:57, 39 7356 3
В Туле начата процедура ликвидации комитета ЗАГС
20 мая, в 12:47, 31 7088 8
В Тульской области пьяный подросток за рулем «пятерки» насмерть сбил женщину
вчера, в 13:03, 71 6288 4