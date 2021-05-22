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Туляк выиграл турнир по вольной борьбе

Туляк выиграл турнир по вольной борьбе

Соревнования проходили в столице нашей Родины.

Вчера, 21 мая, в Москве состоялся открытый турнир по вольной борьбе.
 
Соревнования выиграл тульский шестиклассник Степан Гордеев. Ученик центра образования №58 занимается вольной борьбой с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области.
 
Отметим, что Степан является неоднократным  победителем и призером региональных,  всероссийских и международных турниров.
 
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