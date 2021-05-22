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Алексей Дюмин – выпускникам: «Верьте в себя и упорно идите к своей мечте. Пусть все у вас получается!»

Алексей Дюмин – выпускникам: «Верьте в себя и упорно идите к своей мечте. Пусть все у вас получается!»

Алексей Дюмин поздравил выпускников с праздником последнего звонка.

Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с окончанием школы!

В эти дни в Тульской области последний звонок звенит для более чем 18 с половиной тысяч выпускников. У каждого из вас начинается новый этап в жизни.

В нашем регионе есть предприятия и организации, где нужны молодые, амбициозные и талантливые люди. Такие, как вы.

Пусть выбор дальнейшего пути будет осознанным, а дело, которому вы посвятите себя, поможет вам полностью раскрыть свой потенциал. Верьте в себя и упорно идите к своей мечте. Пусть все у вас получается.

Желаю вам успехов на предстоящих экзаменах, удачи и достижения намеченных целей!

 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 
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сегодня, в 11:24 −1
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