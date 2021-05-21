Фото: пресс-служба администрации Тулы.
На тульские улицы вышел «Ночной дозор»
Профилактическая операция продлится в областном центре до 10 сентября.
В Туле стартовала операция «Ночной дозор». Она посвящена профилактике противоправных действий среди несовершеннолетних в ночное время и проводится профильным отделом администрации Тулы.
Сотрудники полиции, дружинники и просто неравнодушные туляки будут патрулировать места, нахождение в которых в ночное время суток может навредить подросткам, а также места, посещение которых не допускается без сопровождения родителей. «Дозорные» будут ходить по улицам Тулы до 10 сентября.
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