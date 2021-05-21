новости
новости
Регистрация
На тульские улицы вышел «Ночной дозор»
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

На тульские улицы вышел «Ночной дозор»

Профилактическая операция продлится в областном центре до 10 сентября.

В Туле стартовала операция «Ночной дозор». Она посвящена профилактике противоправных действий среди несовершеннолетних в ночное время и проводится профильным отделом администрации Тулы.  

Сотрудники полиции, дружинники и просто неравнодушные туляки будут патрулировать места, нахождение в которых в ночное время суток может навредить подросткам, а также места, посещение которых не допускается без сопровождения родителей. «Дозорные» будут ходить по улицам Тулы до 10 сентября.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:44 −5
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыпрофилактика правонарушенийнесовершеннолетниеоперация Ночной дозор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин – выпускникам: «Верьте в себя и упорно идите к своей мечте. Пусть все у вас получается!»
Алексей Дюмин – выпускникам: «Верьте в себя и упорно идите к своей мечте. Пусть все у вас получается!»
На ул. Советской сотрудники ГИБДД помогли уточке перейти дорогу: милейшее видео
На ул. Советской сотрудники ГИБДД помогли уточке перейти дорогу: милейшее видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.