На тульские улицы вышел «Ночной дозор»

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Туле стартовала операция «Ночной дозор». Она посвящена профилактике противоправных действий среди несовершеннолетних в ночное время и проводится профильным отделом администрации Тулы.

Сотрудники полиции, дружинники и просто неравнодушные туляки будут патрулировать места, нахождение в которых в ночное время суток может навредить подросткам, а также места, посещение которых не допускается без сопровождения родителей. «Дозорные» будут ходить по улицам Тулы до 10 сентября.