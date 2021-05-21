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Зареченский район Тулы на сутки останется без воды

Зареченский район Тулы на сутки останется без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Обидимский водозабор будут готовить к работе в зимних условиях. В связи с этим 26 мая с 8.00 прекратят подачу холодной воды в Зареченском районе Тулы, в п. Горелки, микрорайоне Солнечный, п. Октябрьский, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семёновка, в/ч Хомяково.

Восстановить водоснабжение планируют к 8.00 27 мая.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:25 −5
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