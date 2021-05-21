В Туле на трассе М-2 столкнулись две фуры и «Лада»

По словам очевидцев, все машины двигались в попутном направлении.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около получаса назад в Туле на 190-м км трассы М-2 (в районе Иншинки).

По словам очевидцев, все машины двигались в попутном направлении. Перед светофором и поворотом на Тулу столкнулись два большегруза – МАЗ и MAN – и Lada XRay Cross. У последней удар пришелся в водительскую сторону.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП на данный момент наблюдается незначительный затор на дороге.