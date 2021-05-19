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«МамКомпания» приглашает тулячек на обучающий семинар

«МамКомпания» приглашает тулячек на обучающий семинар

Будущим родителям расскажут о социальных выплатах и об особенностях сна новорожденных.

В субботу, 22 мая, в 14.00 в Общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина, 67) состоится семинар для будущих родителей, который проведет «МамКомпания».

Подобные мероприятия помогают будущим родителям разобраться в различных вопросах, связанных с беременностью, родами и последующим уходом за ребенком.

В рамках семинара специалисты Фонда социального страхования и Пенсионного фонда проконсультируют по выплатам для молодых семей. Сотрудница Центрального родильного дома №1 г. Тулы ответит на вопросы, связанные с партнерскими родами, а консультант по сну объяснит, как полноценно отдыхать и высыпаться молодой маме, расскажет об особенностях сна новорожденных.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Всех участников ждут подарки.

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Место
Тула

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