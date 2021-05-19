«МамКомпания» приглашает тулячек на обучающий семинар
Будущим родителям расскажут о социальных выплатах и об особенностях сна новорожденных.
В субботу, 22 мая, в 14.00 в Общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина, 67) состоится семинар для будущих родителей, который проведет «МамКомпания».
Подобные мероприятия помогают будущим родителям разобраться в различных вопросах, связанных с беременностью, родами и последующим уходом за ребенком.
В рамках семинара специалисты Фонда социального страхования и Пенсионного фонда проконсультируют по выплатам для молодых семей. Сотрудница Центрального родильного дома №1 г. Тулы ответит на вопросы, связанные с партнерскими родами, а консультант по сну объяснит, как полноценно отдыхать и высыпаться молодой маме, расскажет об особенностях сна новорожденных.
Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Всех участников ждут подарки.